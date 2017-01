Premies voor warmtepompen in 2017

Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe premieregeling voor warmtepompen van toepassing in Vlaanderen. Volg even mee welke premies je in 2017 kan krijgen voor de installatie van een warmtepomp bij jou thuis.

De onderstaande premies gelden voor residentiële warmtepompen, en alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

Geothermische warmtepomp: € 4000

Lucht/water warmtepomp: € 1500

Hybride lucht/water warmtepomp: € 800

Lucht/lucht warmtepomp: € 300

Voorwaarden voor de warmtepomp premie

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de uitkering van deze premies. Zo mag de warmtepomp niet worden gebruik voor actieve koeling; en dient de residentiële warmtepomp over een productlabel te beschikken in overeenstemming met de Europese richtlijn voor energie-etikettering. En de warmteafgifte moet gebeuren via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55°C.

Let ook goed op met welke aannemer je in zee gaat. Voor werkzaamheden uitgevoerd na 30 juni 2017 moet de aannemer beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

Tip: Hier vind je de lijst van gecertificeerde installateurs voor warmtepompen terug.

De facturen of attesten die toegevoegd worden aan de aanvraag, vermelden samen minstens een aantal gegevens. De factuur, een bijgevoegd document of het aanvraagformulier moet ook een gedateerde foto van de geïnstalleerde warmtepomp bevatten.

Verdubbeling van de premie

In een aantal gevallen is zelfs een verdubbeling van de premie mogelijk:

Indien de warmtepomp dient ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming zoals accumulatoren in een gebouw dat voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Indien de woning gelegen is in een gebied waar geen aardgasnet ligt.

Opgelet! Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

Lees meer: Premies voor een warmtepomp (website Vlaanderen.be)

