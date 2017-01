Polar komt met slim sportshirt

Het shirt luidt een nieuwe generatie in voor fitnesstracking bij ploegsporten. Verschillende sensoren meten de prestaties van de atleet zonder dat je allerlei accessoires moet gaan dragen.

Tracking shirts zijn niet nieuw, maar het is wel de eerste keer dat Polar zich op deze markt gooit. Het Team Pro Shirt is een mouwloze t-shirt die je onder jouw gewone sportkledij draagt. De stof zal automatisch jouw hartslag bijhouden.

Net onder de kraag vind je achteraan ook een klein zakje waarin je een apparaatje kan steken die jouw bewegingen bijhoudt en jouw snelheid, afstand en versnelling kan meten. De gegevens kunnen worden doorgespeeld naar het Team Pro-coachingplatform.

Kleine voetnoot: het shirt is in de eerste plaats gericht op professionele teams. Of het ook naar de gewone consument komt, is nog niet duidelijk.

Reageer