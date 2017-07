Het PlayStation Plus-abonnement wordt gevoelig duurder. De jaarprijs bedraagt vanaf 31 augustus 60 euro in plaats van 50 euro.

Ook de bedragen voor wie per kwartaal of per maand betaalt stijgen fel. Per kwartaal moet er 25 euro betaald worden (nu 20 euro) en per maand 8 euro (nu 7 euro).

De verhoogde prijzen worden automatisch geactiveerd vanaf 31 augustus voor wie in zijn account ‘automatisch vernieuwen’ heeft ingeschakeld.

Eind 2016 telde PlayStation Plus 26,4 miljoen betalende gebruikers.

