Planet Earth 2 in Ultra HD Blu-ray op komst

De tweede reeks van Planet Earth zal dit voorjaar verkrijgbaar zijn op een 4K Ultra HD Blu-ray.

Planet Earth II werd volledig opgenomen in 4K dus de verwachtingen zijn hooggespannen voor het schijfje. De 4K Ultra HD Blu-ray release zal ook High Dynamic Range (HDR) bevatten en een DTS-HD 5.1 soundtrack.

Volgens Lesley Johnson van BBC Worldwide is “de beeldkwaliteit verbazingwekkend”.

In het Verenigd Koninkrijk is het schijfje te koop vanaf 13 maart 2017 en nu al voor te bestellen via Amazon UK voor £40. Een gratis kopie in Blu-ray zit standaard in de doos.

Reageer