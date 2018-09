Track verlichting bestaat al langer. Maar Modular geeft er met de Pista een speelse en tegelijk minimalistische invulling aan.

Zo is de rail slank en dun, met een breedte van slechts 2 cm. En volledig aanpasbaar qua lengte en configuratie. Zo kan de lengte van elke module variëren van 50 cm tot liefst 250 cm.

Wat de lichtbronnen betreft, heeft Modular miniatuurversies van bekende spots als Médard en Marbul bedacht. Die laatste, die de naam Marbulito meekreeg, is er voor zowel opbouw als in een hanglamp-versie. Het aanbrengen van de lichtbronnen kan niet eenvoudiger: de verschillende units klikken en glijden eenvoudig in de magnetische rail, waarna je ze eenvoudig kan richten.

Als gebruiker heb je alle keuzevrijheid om (zelfs achteraf) een eigen configuratie te maken. De spots kunnen alleenstaand functioneren maar evengoed gecombineerd worden met lineaire leds. Beide spots roteren 360 graden en ze zijn ook te kantelen: Médard 360°, Marbulito 50°.

Maar waar Modular naar eigen zeggen vooral trots op is, is de “night light”-technologie. Met het licht ingeschakeld zorgt de Pista voor een zachte sfeerverlichting door het gebruik van zwart polycarbonaat. Staat het licht uit, dan lijkt het een elegante decoratie op de muur of op het plafond.

De Pista, die in het wit of zwart verkrijgbaar is, kan verzonken of als opbouw aan het plafond worden bevestigd. Een derde optie is als hangarmatuur, waarbij je zelfs meerdere rails naast elkaar kan gebruiken, dankzij een soort van dubbele beugel die de rails samenhoudt.

De mogelijkheden lijken zowat eindeloos! Pista kan je voor het eerst bewonderen op Interieur Kortrijk.