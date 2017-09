Philips nieuwste OLED-tv komt eraan in februari 2018

Op IFA toonde Philips zijn nieuwste vlaggenschip OLED-televisie in de 9000-reeks. Die moet in februari 2018 verschijnen.

De nieuwe OLED-tv is de opvolger van de 9002 en staat ingepland voor februari 2018. Een prijs werd nog niet bekendgemaakt. Op het vlak van het design onderscheidt de nieuwe OLED-tv zich met een soundbar die tegelijk ook dienst doet als tafelvoet en afgewerkt is met een luxueus Kvadrat-stofje.

Opnieuw van de partij is Philips’ beresterke P5 beeldverwerkingsengine die dit voorjaar al werd voorgesteld. In een afzonderlijke workshop konden we voor een tweede maal kennismaken met de mogelijkheden van de P5 en het resultaat mag er zijn.

Kort gezegd doet de P5 een beroep op vijf processors die elk een variabele van de beeldkwaliteit aanpakken: (verbeteren van het) bronmateriaal, scherpte, kleuren, contrast en beweging.

Naast de beeldkwaliteit deed Philips ook zijn uiterste best om de geluidskwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Zo beschikt de soundbar, of moeten we zeggen soundbase, over een audiosysteem met zes naar voren gerichte drivers en een Triple Ring-speaker met geïntegreerde baspoort. Samen goed voor een power van 60W.

De tv kan je gewoon met z’n soundbase op het tv-meubel plaatsen, maar evengoed aan de muur bevestigen. Hoe dan ook blijft volgens Philips de geluidskwaliteit overeind.

Andere specs van de 65-inch OLED-tv zijn driezijdig Ambilight, een piekhelderheid van 900 nits en een kleurweergave van 99% van de DCI-P3 standaard. Als smart tv-platform blijft Google Android TV van de partij.

