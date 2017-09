Philips met volledig draadloze oordopjes en nieuwe Bass+ hoofdtelefoons

De Philips Bass+ hoofdtelefoons mikken op liefhebbers van bas en lage tonen. Vanaf november komen er ook volledig draadloze oordopjes, de Bass+ True Wireless.

De draadloze oordopjes (ref. SHB4385 – 129 euro) combineren een sterke bas met een complete draadloze muziekbeleving, net zoals bij de AirPods van Apple. De dopjes laden in anderhalf uur op in een compact doosje en zijn goed voor een speeltijd van maximum zes uur. Je kan er ook mee bellen. Bediening gebeurt via de rechterschelp van de oordopjes.

Met de BASS+ hoofdtelefoons wilde Philips een lijn hoofdtelefoons maken die dun zijn, weinig wegen en tegen een stootje kunnen. Er werd daarom een speciale driver ontworpen die gebruik maakt van de eigen akoestische tuning van de schelp om de baskwaliteit te verbeteren. Zonder dat de driver extra ruimte inneemt.

De lijn BASS+ koptelefoons zijn er in alle uitvoeringen: on-ear, over- ear en in-ear, al dan niet draadloos en in verschillende kleuren. Door hun no-nonsense design mikken ze op jonge mensen die altijd onderweg zijn. Onder meer zachte kussens zorgen dat je oren lekker koel blijven en ook dat je ze dus lange tijd kunt dragen. En de over-ears zijn eenvoudig op te vouwen.

