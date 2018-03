Naast drie reeksen van OLED tv’s lanceert Philips dit voorjaar ook 4 reeksen van ‘gewone’ LED/LCD-televisies. We overlopen even het gamma.

Drie reeksen beschikken standaard over driezijdig Ambilight, de 4K Ultra HD-resolutie en het Android TV OS, die in de loop van de eerste helft van het jaar een update krijgt naar 7.0.

Ook de P5-engine, de beeldverwerker van Philips, tekent present bij elke tv met uitzondering van de 6703-reeks. De P5 Picture Engine verbetert de beeldkwaliteit door middel van vijf grote stappen: verbeteren van de bron, kleur, contrast, scherpte en beweging.

Philips 8503-televisies

Deze topreeks onder de LED-tv’s van Philips is verkrijgbaar in drie schermformaten (49, 55 en 65-inch) en maakt gebruik van de NanoLED-technologie. Die zorgt voor een breder kleurengamma (90% van de DCI/P3 standaard).

De piekhelderheid bedraagt 400 nits en de tv kan overweg met de dynamische HDR-standaard HDR10+, naast HDR10 en HLG. Dolby Vision komt dit jaar op geen enkele tv van Philips beschikbaar.

Het design is minimalistisch van aard, met geborsteld aluminium, een centrale tafelvoet in datzelfde materiaal en onderaan de tv een slanke soundbar en achterluidsprekers die voor diepe tonen zorgen (totaal 45W).

Philips 8303-televisies

Op het vlak van de beeldkwaliteit geen verschillen tussen de 8303 en 8503. De 8303 is verkrijgbaar in drie schermformaten (49, 55 en 75-inch). Het formaat van 75-inch is de grootste tv in het gamma van Philips dit jaar.

Het design dan. De tv is afgewerkt met geborsteld aluminium en een centrale standaard, eveneens uit geborsteld aluminium. De smalle soundbar aan de onderzijde ontbreekt.

Philips 7503-televisies

Ook de 7503 televisies hebben een soundbar onder het scherm. Ze doen een beroep op Edge Led als achtergrondverlichting en hebben een piekhelderheid van 400 nits. Ze zijn niet compatibel met de HDR10+ standaard maar geven wel HDR10 en HLG weer. Ze kunnen ook minder kleuren weergeven dan de twee bovenstaande reeksen.

Verkrijgbaar in 49- en 55-inch.

Philips 7303-televisies

De beeldkwaliteit van de 7303 verschilt niet veel van die van de 7503. Dat betekent dus Edge Led, een lagere piekhelderheid van 350 nits en compatibiliteit met HDR10 en HLG weer.

Ze zijn verkrijgbaar in drie schermgroottes (43, 50 en 55-inch) en hebben een slanke rand en doorlopende metalen standaard.

Philips 6703-televisies

De 6703 televisies (verkrijgbaar in 43, 50 en 55-inch) hebben een Direct Led achtergrondverlichting en een piekhelderheid van 350. De P5-engine ontbreekt, en als smart tv-oplossing ontwikkelde Philips een eigen OS: Saphi.

De tv heeft een dun frame met aluminiumkleurige rand en twee kleine tafelvoetjes aan weerszijden van de tv.