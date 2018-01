Met de nieuwe functie Philips Hue Entertainment kunnen de Hue-lampen gekoppeld worden met externe apparaten. Razer is de eerste die zijn accessoires met ingebouwde verlichting synchroon laat lopen met de Hue-lampen.

Accessoiremaker Razer is erg bekend in het gamerswereldje met speciale toetsenborden en muizen. De accessoires in de Chroma-lijn, die over ingebouwde verlichting beschikken, zijn de eerste toestellen die opgenomen worden in de Philips Hue Entertainment-update.

Het idee erachter is hetzelfde als bij de Ambilight-televisies van Philips. Die zijn achteraan voorzien van ledlampen die de kleuren van de getoonde beelden volgen en zo de kijkervaring vergroten.

De accessoires van Razer zullen meekleuren met de games die je aan het spelen bent. Om gebruik te maken van deze nieuwe toepassing is wel de tweede versie van de Philips Hue Bridge noodzakelijk en de juiste Razer Synapse 3-software.

In de Philips Hue app kan je aanduiden welke lampen mee opgenomen worden, en wat de positie ten opzichte van de tv of computermonitor is. Games als Overwatch en Quake Champions zijn de eerste waarmee je het nieuwe Philips Hue Entertainment kan testen.