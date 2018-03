Philips kondigde het al eerder aan, maar nu zijn meer details en prijzen bekend gemaakt van de nieuwe Hue buitenverlichting.

Philips brak de markt voor slimme ledverlichting jaren geleden open, maar een aanbod aan lampen voor buiten, rond de woning ontbrak. Dat is nu verleden tijd, want de lampen komen er tegen de zomer aan. Ze zijn voor de eerste maal te zien op de beurs Light+ Building 2018 in Frankfurt.

Het nieuwe gamma van Hue buitenverlichting bestaat voor Europa uit vaste tuinpaaltjes en richtbare spots. Ze zijn op afstand te bedienen, kunnen via schema’s op bepaalde tijdstippen worden aan- of uitgezet en kunnen worden gekoppeld aan andere toepassingen via een dienst als IFTTT.

De Calla is een kleine tuinpaal/lamp die ideaal is om een pad of terras te verlichten, en verschillende kleuren kan weergeven. Kostprijs: 140 euro per stuk.

De Lily is een richtbare spot die je vastpint in de grond en waarmee je een bepaald object in de tuin kan aanlichten. Denk aan een mooie struik, boom of kunstwerk. Een setje van drie lampen met de nodige accessoires, die verschillende kleuren kunnen weergeven, kost 299 euro.

