De Philips Hue 3.0-app ziet er anders uit met een nieuwe manier om kleuren van de lampen aan te passen.

Het gaat om de grootste veranderingen sinds de release van de 2.0-versie twee jaar geleden. Een kleur kiezen voor een lamp, of alle lampen in een bepaalde kamer is nu verbeterd, met een handig kleurenwiel. De smalle balk in de interface van de app waarin de lampen per kamer staan vermeld, krijgt voortaan de gekozen kleur. Hierdoor zie je meteen welke kleur werd aangeduid.

Opnieuw beschikbaar is de mogelijkheid om vanaf een foto de kleur van de lamp te kiezen. Deze optie was verdwenen in versie 2.0. Er werden ook 30 nieuwe scènes toegevoegd aan de app.

We gingen al even aan de slag met de nieuwe app, en de veranderingen zijn duidelijk een verbetering. Het is er allemaal overzichtelijker en logischer op geworden.

De Philips Hue 3.0-app is nu beschikbaar voor Android en iOS.