Philips eindelijk met Hue-lamp voor kleinere E14-fitting

Het heeft even geduurd, maar Philips brengt in de loop van april een Hue-lamp uit met de kleinere E14-fitting, de zogenaamde kaarslamp. Tot op heden moesten we het stellen met de grotere E27-variant en GU10 voor kleinere spotjes.

In onze woning staan vandaag vaak nog armaturen die gebruik maken van een kleinere fitting, de E14. Denk bijvoorbeeld aan een lampje naast je bed, of een kleinere sfeerlamp op de boekenkast of een meubel in de hal. Je hele woning uitrusten met Hue-lampen zat er dus lange tijd niet in. De vraag was dan ook groot naar dergelijke kleinere Hue lamp.

Philips hield jaren de boot af, onder meer met als argument dat de gebruikte elektronica stukken kleiner moest zijn vooraleer men kon denken aan een kleinere fitting.

De Philips Hue E14 kaarslamp zal verkrijgbaar zijn in twee smaken: eentje met sfeervol wit licht en een lamp die je alle kleuren van de regenboog geeft via de Hue-app. De lamp vervangt een standaard 40W kaarslamp, en kan gedimd worden in kleurtemperaturen van 2200 K tot 6500 K.

De Philips Hue White Ambiance, met verschillende tinten wit licht kost 34,95 euro; de Philips Hue White & Color Ambiance die tot 16 miljoen kleuren weergeeft kost 59,95 euro. Alle lampen werken via het bestaande Hue-systeem van Philips. Je hebt hiervoor wel eenmalig de Hue Bridge nodig.

