Er is maar één ding mooier dan levensechte beelden: levensechte beelden waarvan het realisme de hele ruimte vult. Philips Ambilight tovert je kamer om tot de perfect afgestemde achtergrond voor waar je naar kijkt. Van epische avonturen tot snel bewegende futuristische werelden – je gaat meer dan ooit op in je kijkervaring.

Ambilight is voorzien van intelligente ledverlichting aan de achterzijde van je TV. Elk moment op het scherm wordt gevolgd en voorzien van schitterende achtergrondverlichting die het scherm groter doet ogen. Er zijn verschillende modi: jij kiest welke het best bij je stemming past. Ambilight voegt een extra dimensie toe aan je films, TV-programma’s, games en muziek. Televisie kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.

AmbiLux, de ultieme Ambilight ervaring

Alles komt tot leven dankzij negen superkleine pico-projectoren die met uiterste precisie zijn geplaatst. Dankzij de geavanceerde overlapsoftware wordt hiermee een naadloos en uniek visueel spektakel gecreëerd.

Als er iets beweegt op het scherm, wordt dit naadloos geprojecteerd op de muur erachter, waardoor een halo van levendig licht en actie rond je TV ontstaat. Hierdoor wordt de actie op een adembenemende manier uitgebreid voor een prachtige, gedetailleerde ervaring.

Gaming bereikt een nieuw level

De televisies van Philips bieden een unieke, uitgebreide, versterkte gamingervaring waar je helemaal in opgaat dankzij Ambilight. Met zijn superdynamische gamingmodus schept deze technologie een licht- en kleurengloed op de muur achter het toestel, perfect afgestemd op de actie op het scherm.

Supersfeer in huis

Je kunt de schoonheid en sfeer van Ambilight nu in je hele woning toepassen. Philips Hue biedt optionele lampen die draadloos met je Ambilight TV worden verbonden. Elke lamp past in een standaardverlichtingstoestel voor een complete sfeer in huis, volledig aangepast aan je film, TV-programma, game of muziek.

Altijd een livevoorstelling

Maak je klaar voor een absolute topvoorstelling. Of je nu muziek streamt, via je USB-stick luistert of gewoon een muziekzender op hebt staan – Ambilight Music Mode reageert meteen op de dynamiek van de muziek. Kies uit een brede waaier aan kleurrijke voorinstellingen of klik op de Random Party Mode. Zo tover je je afspeellijst in een handomdraai om in een feestje met volop licht en miljoenen kleuren. Rock on!