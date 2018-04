De nieuwste tafelradio van Panasonic, de RF-D100BT, maakt gebruik van aluminium en houten elementen, en beschikt over alle functies die er vandaag toe doen.

De RF-D100BT heeft Bluetooth aan boord zodat je eender welke muziek kan streamen naar de radio vanaf je smartphone of tablet. Er is ook een DAB/DAB+ tuner waardoor je kan genieten van loepzuivere radiouitzendingen. Heb je toch nog een externe audiobron, dan kan je die aansluiten via de aux-poort.

Twee 2,5-inch full-range speakers produceren een mooi geluid vanuit de stevige houten behuizing, terwijl de bass reflex poort en de extra isolatie voor dynamische lage tonen instaan. Via de equalizerfunctie selecteer je het geluidseffect dat best bij de muziek past, zoals Heavy, Soft, Clear, of Vocal.

De voorzijde is afgewerkt in aluminium en bevat een eenvoudig lcd-scherm en twee regelknoppen voor het volume of scrollen doorheen het menu.