Begin oktober heeft iRobot Corp bekendgemaakt dat de eerder aangekondigde overname van Robopolis SAS volledig rond is. iRobot kennen we vooral van de uitstekende robotstofzuigers.

Op 25 juli 2017 werd de overname voor het eerst aangekondigd. Robopolis is verantwoordelijk voor bijna de helft van de inkomsten van iRobot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) in 2016. De EMEA-zone zelf is goed voor ongeveer 25 procent van de inkomsten van iRobot.

De overname, voor een bedrag van 141 miljoen dollar, biedt voor iRobot een uitstekende gelegenheid voor verdere groei, en men hoopt de adoptie van onder andere robotstofzuigers verder te vergroten.

De Belgische en Nederlandse markt zullen worden aangestuurd vanuit Londen, maar blijven hun regionale kantoren en teams behouden.