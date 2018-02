Televisieklanten van Telenet kunnen vanaf nu ook via een mobiele 3G- of 4G-verbinding of een ander wifi-netwerk naar het aanbod in de streamingapp Yelo Play kijken. Vanaf april is dat ook geldig voor de hele Europese unie.

Het was al langer een doorn in het oog van vele tv-klanten bij Telenet: waarom kan er niet naar het Telenet-aanbod worden gekeken via een ander netwerk dan dat van thuis?

Dat is vanaf heden verleden tijd, onder meer door nieuwe regulering van de Europese Unie waarbij vanaf 1 april digitale diensten niet langer beperkt mogen blijven tot een bepaald geografisch gebied zoals Vlaanderen.

Klanten kunnen programma’s, films of series, zowel binnen het basisaanbod als dat van betaalpakketten als Play en Play More, nu al bekijken via eender welk wifi-netwerk of 3G/4G. Vanaf 1 april wordt dat ‘overal kijken’ uitgebreid naar de hele Europese Unie.

De nieuwe functionaliteiten worden automatisch beschikbaar in de Yelo Play-app na een update.

Enig minpuntje is dat opnames die op je Telenet-decoder staan niet kunnen worden bekeken. Abonnees van Play of Play More kunnen wel tot zeven dagen terug programma’s herbekijken via alle netwerken.

Eind 2017 telde de Yelo Play-dienst zo’n half miljoen gebruikers.