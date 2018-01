Bang & Olufsen lanceert onder het submerk B&O Play twee verbeterde uitvoeringen van de H8 en H9 hoofdtelefoons.

De vernieuwde hoofdtelefoons krijgen de toevoeging “i” en zullen dus voortaan als H8i en H9i door het leven gaan.

Beoplay H9i

De draadloze over-ear hoofdtelefoon H9i krijgt een iets ander design. De oorkussens zijn iets slanker geworden, en het kenmerkende aluminium schijfje iets groter. De aanraakgevoeligheid, om muziek te regelen, blijft maar zou een upgrade hebben gekregen.

Bovendien is de actieve ruisonderdrukking verbeterd, en moet die buitengeluiden effectiever blokkeren. Concreet gaat het vooral om stemmen van mensen. We zien ook de toevoeging van een extra baspoort, terwijl op softwarevlak er een nieuwe modus is om meteen muziek en ruisonderdrukking uit te schakelen.

Ook erg handig is een ingebouwde proximity-sensor die detecteert wanneer je de hoofdtelefoon afneemt, en bijgevolg de muziek even pauzeert. De batterij in de H9i houdt het een viertal uur langer uit dan de H9. Opladen gebeurt voor de eerste maal ook via USB-C.

Beoplay H8i

De H8i heeft eveneens een iets gewijzigde look. Zo zijn er fysieke knoppen verschenen om makkelijker de muziek te bedienen. Ook hier gaat de autonomie van de batterij er flink op vooruit: de H8 is goed voor maximaal 30 uur afspeeltijd wanneer Bluetooth en de ruisonderdrukking zijn ingeschakeld. Andere features die overwaaien van de H9i zijn de proximity-sensor en een verbeterde belkwaliteit.

Ook Google Assistant op komst

Bang & Olufsen had op de technologiebeurs CES nog ander nieuws. Voor het einde van 2018 zal ook Google Assistant worden toegevoegd op enkele producten van het merk, en ook ondersteuning voor andere stemassistenten zoals Alexa en Siri zou volgen.

Prijzen en beschikbaarheid

De prijzen dan. De Bang & Olufsen H9i zal € 499 gaan kosten; de H8i € 399. Ze zijn beiden beschikbaar vanaf eind januari.