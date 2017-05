Opvallend traditioneel: de Surface Laptop van Microsoft

Microsoft’s nieuwste laptop houdt het lekker eenvoudig qua design en specs en mikt op studenten. Alleen: het prijskaartje is niet min.

In tegenstelling tot de andere Surface producten uit de stal van Microsoft ditmaal geen afneembaar toetsenbord of een 2-in-1 laptop en/of tablet. Nee, de Surface Laptop is een traditionele laptop, maar wel eentje die er bijzonder goed uitziet.

Design

De Surface Laptop heeft een 13,5-inch aanraakscherm met een resolutie van 2256 x 1504 pixels. Het scherm biedt ondersteuning voor de Surface Pen van Microsoft.

De vrije ruimte rond het toetsenbord van de Surface Laptop is afgewerkt met een hoogwaardig bekleding in alcantara, dat we al eerder zagen op het toetsenbord van de Surface Pro. Opmerkelijk is dat de luidsprekers zich meteen onder het toetsenbord bevinden en er geen zichtbare openingen zijn. Of dat in de praktijk ook goed klinkt valt af te wachten.

De dikte van de laptop varieert van 9,9 tot 14,47 mm, en dat is dunner dan eender welke Macbook of Macbook Pro. Met zijn 1,25 kg is de Surface Laptop ook lichter dan de notebooks van Apple.

Hardware en specs

De enige zichtbare aansluitingen zijn een USB 3.0-poort, een mini DisplayPort, een voeding en een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting. Een USB type C poort ontbreekt echter en dat is anno 2017 een gemiste kans. De laptop maakt gebruik van de nieuwste Intel Core i5 en i7 processoren, en volgens Microsoft zingt de batterij het meer dan 14 uur uit.

De laptop draait overigens op een aangepaste versie van Windows voor het onderwijs, namelijk Windows 10 S, die naar een volwaardige versie up te graden is mocht dat nodig zijn. Met Windows 10 S kan je enkel goedgekeurde apps uit de Windows Store installeren, en dat moet de laptop veiliger maken.

Vanaf 15 juni verkrijgbaar in zilver

De laptop zal verkrijgbaar zijn in vier kleuren: zilver, rood, blauw en witgoud. Enkel de eerste kleur zal bij lancering vanaf 15 juni te bestellen zijn in België en Nederland. De genoemde lanceerprijs is 1149 euro voor een instapmodel met Intel Core i5, 4GB werkgeheugen en een 128GB SSD.

