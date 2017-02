Duotecno is al langer gekend voor zijn kleine inbouwdetectoren. Maar in sommige projecten is het niet altijd mogelijk een detector in te bouwen, dus werd de familie uitgebreid met een opbouwdetector die bovendien spatwaterdicht is.

De opbouwdetector kreeg een strak design mee, met een doorsnede van 70mm, en keuze uit de kleuren wit of zwart.

Met de opbouwdetector trekt de domoticafabrikant de lijn door van producten waarbij functionaliteit en design hand in hand gaan.

