Het was even wachten maar eerder deze maand onthulde Samsung de Galaxy Home, de eerste slimme luidspreker van het merk.

De uit de kluiten gewassen luidspreker doet een beroep op de eigen stemassistent van Samsung, namelijk Bixby. Hij zal daardoor uitstekend samenwerken met het hele ecosysteem van Samsung zoals robotstofzuigers, televisies of mobiele toestellen. Hoe goed Bixby werkt is moeilijk te zeggen, want de Nederlandse taalversie is nog steeds niet beschikbaar. Bovendien moet Samsung optornen tegen stemassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant.

Samsung mikt duidelijk op een high-end publiek. De bolvormige speaker rust op drie metalen poten en is in stof afgewerkt. Het geluid werd volledig ontwikkeld door Harman AKG, een dochterfirma van Samsung. Dit merk zit onder de Harman-groep waarvan Samsung de volledige eigenaar is.

De speaker heeft niet alleen een subwoofer maar ook zes drivers die een plaatsje rondom kregen voor een 360 graden-geluid. Liefst acht ingebouwde microfoons moeten eender welk stemcommando in de kamer moeten herkennen.

Een van de leuke features is SoundSteer, waarmee je Bixby kan vragen om de muziek naar jouw richting uit te sturen, weg van de muur.

Samsung gaat trouwens een stevige samenwerking met Spotify aan. Zo zal muziek die op de Galaxy Home speaker wordt afgespeeld, makkelijker kunnen worden voortgezet op bijvoorbeeld een tv van Samsung. Multiroom muziek dus.

Wanneer de speaker echt beschikbaar is, is nog niet geweten.