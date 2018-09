De fusie van het Belgische ONE Smart Control met het Zwitsers-Duitse digitalSTROM verstevigt de positie van powerline technologie in huisautomatisering op de Europese markt.

Sinds de oprichting in 2013 werken de producten van ONE Smart Control al langer op basis van hardware met digitalSTROM technologie. Eén van de grote voordelen van ONE Smart Control is dat voor de huisautomatisering geen extra kabels moeten getrokken worden.

De bestaande services van digitalSTROM en ONE Smart Control vullen elkaar mooi aan. De fusie betekent dan ook het perfecte uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van een volledig, innovatief, betrouwbaar en kostenefficiënt aanbod. Een aantrekkelijke toegevoegde waarde voor de klanten van de 2 ondernemingen.

Het nieuwe bedrijf zal geleid worden door Adrian Obrist en Bert de Haes en zal zijn marktpositie verder verstevigen in Zwitserland, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Nederland, Polen, Turkije en de MEA regio.