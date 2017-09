Deze series en films verschijnen in oktober op Netflix

Oktober belooft heel wat spannende en duistere reeksen op Netflix, in aanloop naar Halloween. Volg even mee.

6 oktober 2017: Suburra (seizoen 1)

Suburra is een misdaadserie gebaseerd op de gelijknamige film uit 2015 en speelt zich vier jaar voor de gebeurtenissen in de film af. In een badplaatsje bij Rome ontaardt in 2008 een geschil over landbezit in een dodelijk gevecht tussen de georganiseerde misdaad, corrupte politici en het Vaticaan. Over een periode van 20 dagen volgen we drie jonge gasten die in aanraking komen met thema’s als politiek, de georganiseerde maffia en religie.

Beschikbaar in Ultra HD 4K

13 oktober 2017: Mindhunter (seizoen 1)

Mindhunter is de nieuwe Netflix-serie van David Fincher, die je wellicht kent van House of Cards of films als Seven en Gone Girl. De serie draait rond de twee FBI-agenten Jonathan Groff en Holt McCallany die een speciale methode gebruiken om seriemoordenaars in de jaren ‘70 te vatten. De serie is gebaseerd op het boek Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, geschreven door een echte FBI-agent die onderzoek deed naar seriemoordenaars als Charles Manson en Ted Bundy.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

13 oktober: The Meyerowitz Stories (film)

In deze komedie van regisseur/schrijver Noah Baumbach staat de vreemde familie Meyerowitz centraal. De drie kinderen Danny (Adam Sandler), Jean (Elizabeth Marvel) en Matthew (Ben Stiller) komen samen in New York voor een tentoonstelling rond het werk van hun vader Harold (Dustin Hoffman), een beroemde kunstenaar. Alledrie hebben ze eigenlijk nooit een goede band met hun vader gehad, en nu hij een jaartje ouder wordt proberen ze er allen toch nog het beste van te maken.

20 oktober 2017: 1922 (film)

In 1922, gebaseerd op een verhalenbundel van Stephen King, vermoordt boer Wilfred James (Thomas Jane) zijn vrouw in Nebraska, om het geld. Samen met zijn zoon begraaft hij het lijk, maar dan gebeuren er vreemde zaken. Ratten terroriseren hem en al snel denkt hij dat de geest van zijn vrouw hem achternazit.

27 oktober 2017: Stranger Things (seizoen 2)

Walt valt er nog te zeggen over de hit van 2016 op Netflix? Het tweede seizoen debuteert net voor Halloween en speelt zich af in 1984. Nadat Will Byers werd gered uit de Upside Down bedreigt nu nog een groter gevaar de inwoners van Hawkins.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

