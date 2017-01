Nvidia Shield krijgt flinke update met 4K HDR en Google Assistant

De Shield console/streamer krijgt een stevige software-update. Niet alleen is de nieuwe versie sneller, ook 4K Ultra HD wordt ondersteund. Bovendien zal Google Assistant in de nabije toekomst ondersteunt worden.

Uiterlijk is er bijna niks veranderd aan de Nvidia Shield, maar hij is wel met 40% gekrompen en de software kreeg een flinke update naar Android 7.0. De Tegra X1 processor is dezelfde gebleven en is volgens Nvidia zo’n driemaal sneller zijn dan bijvoorbeeld een Apple TV.

Door de softwareupdate zal de nieuwe Shield vlot overweg kunnen met 4K HDR beelden. Wie een compatibele tv heeft, zal dus kunnen genieten van uitmuntend beeldmateriaal in 4K HDR via streamingdiensten als Amazon Prime Video, Netflix, YouTube en Google Play Movies.

De Shield is niet alleen een streamingapparaat voor films en series, maar dankzij GeForce Now kan je ook games in de cloud spelen. Vanaf maart 2017 zou je zo games in 1080p aan 60fps kunnen spelen. Kostprijs zou 25 dollar per 20 uur gameplay bedragen.

Je kan ook nog steeds games vanaf je pc streamen. Er zou ook een Steam-app op komst zijn.

Slimme Google Assistant

Een update die er nog zit aan te komen in de loop van 2017 is de ondersteuning voor Google’s slimme butler, Google Assistant. Zo zal de Shield een slimme hub worden in je woning waaraan je via spraakcommando’s vragen kan stellen, en heb je geen Google Home meer nodig. Of dit ook in België en Nederland zal werken, valt nog af te wachten.

De nieuwe Nvidia Shield zal daardoor het eerste toestel worden, buiten Google Home, dat Google Assistant krijgt ingebouwd. Met de optionele Nvidia Shield Spot, een klein microfoontje dat je in een stopcontact steekt, kan je de Google Assistant doorheen de woning gebruiken.

Twee uitvoeringen

De Nvidia Shield is zoals voorheen verkrijgbaar in een uitvoering met 16GB (229,99 euro – verkrijgbaar vanaf 16 januari) en eentje van 500GB, de Shield Pro (329,99 euro – eind jan). Opslag kan je steeds uitbreiden via USB of een SD-kaart.

De Pro-versie heeft wel nog steeds dezelfde grootte als de eerste versie van de Shield, en komt met een nieuwe controller.

Ook de eerste versies van de Android Shield krijgen de update. Om handsfree commando’s door te geven is wel de nieuwe controller nodig.

