Iedereen houdt wel van een streepje muziek in de woning. Met het Nuvo muziekdistributiesysteem kan elke bewoner van muziek op maat genieten, doorheen de hele woning.

Het Nuvo muziekdistributiesysteem is misschien nog onbekend bij velen maar het sluit al enkele jaren naadloos aan op het domoticasysteem van BTicino. Eindgebruikers of installateurs hebben de keuze uit verschillende soorten luidsprekers en spelers. Bedraad aangesloten of draadloos verbonden via Wi-Fi, residentiële of commerciële gebouwen, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Uiteraard verloopt de bediening van de muziek via één app, de gratis Nuvo-app. Met de app krijg je toegang tot digitale muziekstreamingdiensten als Spotify, internetradiozenders en ook jouw eigen digitale muziekcollectie.

Door de integratie met MyHOME_Up, het domoticasysteem van BTicino, kan je ook muziek laten afspelen via bedieningen van BTicino. Bovendien kan muziek worden opgenomen in scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan het afspelen van een leuk welkomstmuziekje als je op de “Welkom Thuis”-knop in de gang drukt.

De Nuvo muziekdistributie kadert binnen het Eliot-programma van BTicino (Electricity – Internet of Things). Dit programma staat in voor de ontwikkeling van toestellen en systemen, die geconnecteerd zijn met een cloudservice en die altijd lokaal of vanop afstand gebruikt of geraadpleegd kunnen worden.

