Nuki ook met sleutelvrije oplossing voor appartementen

Met de Nuki Box kunnen voortaan ook bewoners in een appartementsgebouw het slimme deurslot van Nuki gebruiken.

De Nuki Box is een als retrofitoplossing ontworpen box die – voor de straatkant onzichtbaar – achter het paneel van de intercom van bestaande deurstations wordt geplaatst. Hierdoor kunnen de bewoners net als bij het originele Nuki deurslot zonder één enkele sleutel te gebruiken het appartementsgebouw betreden.

Voor appartementsgebouwen is de Nuki Box erg handig op het vlak van toegangsbeheer. Doordat er geen fysieke, centrale sleutels meer nodig zijn kan er snel toegang worden verleend aan nieuwe bewoners of nutsmaatschappijen zonder dat er iemand moet langskomen om de sleutel te overhandigen of de deur te openen. En bij verlies van een centrale sleutel hoeven ook niet langer alle andere bewoners een nieuwe sleutel te krijgen.

Het toekennen van toegangsrechten verloopt via een webinterface, waar niet alleen een overzicht van de bewoners wordt bijgehouden maar ook op het Nuki-platform geregistreerde pakjesdiensten, werklui of thuiszorgdiensten. Die kunnen dan met één muisklik de toegang verleend worden.

De Nuki Box is voorzien van een simkaart voor het dataverkeer en kan via een internetverbinding of Bluetooth op afstand worden geopend met een smartphone of een Nuki Fob-kaartje.

De Nuki Box ondersteunt het Auto-Unlock-feature, dat we al kenden van het Smart Lock, en is bovendien compatibel met Amazon Alexa, IFTTT en andere Smart Home-oplossingen.

De Nuki Box kost eenmalig 310 euro. Die prijs omvat de kosten voor de plaatsing en datatransmissie gedurende tien jaar, en vijf permanente toegangslicenties. Bewoners die enkel de Nuki-app gebruiken, betalen een vaste prijs van 39 euro per twee jaar. Dienstverleners moeten gewoon de Nuki Partner-app installeren – zonder verdere kosten.

