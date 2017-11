Specialist in designarmaturen Kreon heeft haar bestverkopende profielsysteem vernieuwd. Nuit was voor Kreon in 2012 het eerste profiel dat werd uitgerust met ledverlichting.

Nuit is een minimalistisch profielsysteem dat lichtpunten in één doorlopende discrete schaduwzone samenbrengt. Het profielsysteem kan worden ingebouwd, opgebouwd en nu ook worden gependeld.

Naast de zwarte uitvoering kan er voortaan gekozen worden voor een volledig witte versie. Kreon mikt hiermee vooral op bepaalde badkamers en keukens, maar ook op de markt voor ziekenhuizen en kantoren.

Ook de 5 ledmodules van de lichtbron gaan erop vooruit: het energieverbruik is lager (6,9 W) en de kleurweergave beter (CRI 90+). Bijzonder is dat de lens van de Nuit slechts een sleuf van 10 mm nodig heeft om het licht in twee hoeken (14 en 29 graden) uit te stralen.

De profielen kunnen voortaan ook worden gefaseerd via Dali, 1-10V of Phase.

De richtprijs voor 1 module zonder maatwerk is ongeveer 300 euro.