3 17 november 2017: The Punisher (seizoen 1)

Frank Castle (Jon Bernthal) zint op wraak en gaat op zoek naar de daders die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn vrouw en kinderen. Maar in zijn zoektocht stuit Frank op een samenzwering die verder gaat dan de onderwereld van New York. Al snel staat Frank in New York bekend als The Punisher.