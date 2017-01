Norton Core router beschermt je smart home

Nu we steeds meer toestellen in en rond de woning aansluiten op het internet, wordt de veiligheid des te belangrijker. Je wil immers niet dat iemand zomaar jouw verlichting gaat bedienen, je beveiligingscamera op een afstand uitschakelt of je deurslot ontgrendelt.

En dus introduceert Norton, bekend van de virussoftware, een speciale router voor de slimme woning. De Norton Core scant alle aangesloten apparatuur op virussen, inbraken, malware of andere ongewenste acties.

De dual-band router ondersteunt 802.11ac.

De Norton Core app

Via een app zie je hoe sterk jouw woning is beveiligd en krijg je een score. Je kan ook instellen wanneer en hoe lang de kids het internet op mogen, en makkelijk een gastnetwerk opzetten voor bezoekers.

Desgewenst kan je met één handeling het hele thuisnetwerk lamleggen.

Wanneer te koop?

De Norton Core heeft een opvallend design in de vorm van een hoekige bol. In de Verenigde Staten kost de router 280 dollar. Wanneer hij ook naar de Benelux komt, is nog niet bekend.

