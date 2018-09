Op de roadmap voor de komende jaren staan liefst 12 nieuwe lenzen met de E-lensvatting. Dat maakte Sony bekend op de Photokina 2018 in Keulen.

Nu 2018 het jaar van de lancering van full-frame spiegelloze camera’s lijkt te worden (met aankondigingen van Nikon, Canon en Panasonic) rust Sony niet op zijn lauweren. Het is van plan de line-up aan objectieven uit te breiden van 48 naar 60 stuks. Vorige week nog lanceerde het de 24mm F1.4 G Master Prime-lens.

Sony is dus hard aan het werk om de keuzevrijheid op het vlak van lenzen zo uitgebreid mogelijk te maken, iets wat enkele jaren geleden nog een zwakker punt was van het Japanse merk. Na een trage start in 2010 telde het in 2015 bijvoorbeeld al 30 lenzen. Dat aantal zal de volgende jaren dus verder verdubbelen.

Sony liet ook weten te werken aan artificiële intelligentie voor toekomstige camera’s, en zal in 2019 een functie als Animal Eye AF lanceren.