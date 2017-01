Niko breidt gamma detectoren enorm uit

Niko zet het nieuwe jaar in met een uitbreiding die kan tellen: het verdubbelt zijn aanbod detectoren op de Belgische markt. Daarnaast komt het ook met een reeks functionele armaturen (met en zonder detector) én een handige tool om je wegwijs te maken door het grote detectorengamma van Niko.

Met een verdubbeling van het aantal detectoren heeft Niko nu meer dan 150 detectoren en armaturen in zijn assortiment. Zo wil het voor elke omgeving een detector klaar hebben: opbouw of inbouw, binnen of buiten, dimbaar of niet dimbaar en voor verschillende woningtypes.

Online tool

Opdat je ook gemakkelijk de juiste detector snel zou kunnen terugvinden, lanceert Niko ook een online selectietool waarmee je de perfecte toepassing voor jouw situatie vindt. Bovendien kan je via jouw smartphone en met de nieuwe universele afstandsbediening kan je elke detector snel en gemakkelijk gaan instellen.

