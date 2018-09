Op de IFA toonde Philips zijn nieuwste OLED-tv, de OLED+ 903, met een ingebouwde soundbar.

De OLED+ 903 zit tjokvol features, van het OLED-scherm en de uitstekende P5-processor van de tweede generatie tot 4K, HDR en Ambilight. Bovendien maakt de tv ook vooruitgang op het vlak van het geluid: het Britse audiomerk Bowers & Wilkins werd immers aan boord gehaald om het geluid een boost te geven.

Verbeterd geluid

Voor de Britten is de OLED+ 903 de eerste tv waarvan ze het geluid onder handen mochten nemen. Het partnerships tussen beide merken loopt drie jaar, en dus mogen we de komende tijd zeker nog Philips-tv’s met de B&W-toets verwachten.

Voor de OLED+ 903 werd B&W relatief laat betrokken bij het designproces. Zo lagen de fysieke afmetingen van de soundbar al volledig vast. Maar binnen die beperkingen gingen de drivers toch volledig op de schop en voegde B&W zijn eigen accenten toe, met een nieuwe tweeter en middenvelder drivers die telkens een afzonderlijk en steviger omhulsel kregen.

De zachte dome tweeter en mid-range papieren conussen werden vervangen door een verzonken 19mm tweeter van titanium en een mid-range speaker van glasvezel.

De lagere tonen werden verbeterd door achterop het scherm een grotere driver-unit met twee grotere passieve speakers te voorzien. Die zijn bevestigd in een grotere behuizing, met meer intern volume en extra ribben voor meer stevigheid.

Bowers en Wilkins kon ook nog de DSP-functie optimaliseren en het naar het niveau van het Britse merk brengen. De versterker en het totale uitgangsvermogen blijven nog steeds 50 watt.

In een demo met onder meer een clip uit Blade Runner 2049 die we kregen van Andy Kerr van Bowers & Wilkins kon de soundbar vlot zijn mannetje staan, en werd het geluidsveld een stuk ruimer en opener, zoals we ook wel hadden verwacht. Er zijn ook twee basisinstellingen afhankelijk van bevestiging aan de wand of plaatsing op de voet.

Tweede generatie van de P5 beeldprocessor

De beeldkwaliteit dan. De nieuwe tv beschikt over de voordelen van de nieuwste OLED-technologie in combinatie met de tweede generatie van de Philips P5 Perfect Processing Engine en het unieke driezijdige Ambilight-systeem.

De tv maakt voor de eerste maal gebruik van de tweede generatie van de P5-beeldprocessor. Daar springt vooral de Perfect Natural Reality toevoeging in het oog. Die functie, die je in de beeldinstellingen kan activeren, geeft zowat elk gewoon beeldmateriaal een uitstekende HDR-upgrade. Een logische stap van Philips want HDR-content blijft nog steeds erg schaars.

De Perfect Natural Reality berekent voortdurend hoe de beeldkwaliteit, helderheid, scherpte en het contrast verbeterd kunnen worden om SDR-beelden weer te geven als HDR-beelden.

Perfect Natural Reality maakt meer details zichtbaar, en heeft het ook een positieve invloed op andere stappen in de beeldverbetering. In een demo van de film Life of Pi vallen meteen de betere details in witte wolkenpartijen, of weerspiegelingen op de boot op. De P5 gaat trouwens ook uitstekend om met snelle bewegingen of pans, zonder dat er vreemde artefacten zoals trillingen in het beeld opduiken.

Het OLED-paneel dat de tv gebruikt is een nieuw type uit 2018 dat onder meer een nieuwe

structuur via de subpixels heeft, en een betere coating voor het tegengaan van reflecties. De lichtopbrengst ligt ook zo’n 10 procent hoger (tot 1000 nit) dan de panelen uit 2017.

De tv ondersteunt ook voor de eerste maal de HDR10+ standaard, die gebruik maakt van

dynamische metadata. Philips sluit zich hiermee aan bij andere tv-fabrikanten als Samsung en Panasonic die geen gebruik willen maken van Dolby Vision.

Deze zomer sleepte de nieuwe tv al de prestigieuze EISA-award voor Best Home Theatre TV 2018 in de wacht.

Design

De vormgeving blijft erg minimalistisch met twee smalle pootjes die horizontaal onder het scherm staan gemonteerd en die beide merknamen subtiel hebben ingegraveerd.

De daarnet besproken soundbar is afgewerkt met een hoogwaardig donkergrijs, akoestisch transparant doek, dat speciaal is ontwikkeld door het toonaangevende Deense textielbedrijf Kvadrat.

Verder is opnieuw driezijdig Ambilight van de partij, dat nog beter tot zijn recht komt door de ultraslanke metalen behuizing van de tv.

Smart TV

Het gebruikte smart tv-systeem blijft Android TV. De tv draait in eerste instantie op Android N, maar krijgt in de nabije toekomst wel de upgrade naar Android O, en daardoor ook een ingebouwde Google Assistant. Ook gebruikers van Amazon Alexa zullen de tv kunnen bedienen.

De OLED+ 903 komt al vrij snel in oktober 2018 ter beschikking in de twee schermformaten 55-inch en 65-inch.