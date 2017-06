Nieuwste gaminglaptop Acer Predator Triton 700 slechts 18,9 mm dik én superkrachtig

Rondzeulen met een logge gaminglaptop behoort tot het verleden met de nieuwe Predator Triton 700 van Acer. Die heeft zijn ongelooflijk dunne design te danken aan de toepassing van de Max-Q technologie van Nvidia.

De Max-Q technologie van Nvidia verwijst naar de maximale efficiëntie en maximale performantie van de grafische chips en architectuur. Volgens Nvidia, die voor de designfilosofie bij ruimtevaarthuis Nasa ging kijken, leidt Max-Q tot gaming laptops van amper 18mm dik – da’s ongeveer even dik als de MacBook Air.

De gamingnotebook Predator Triton 700 was dé publiekstrekker tijdens de voorbije Computex showcase in Taipei en is alvast één van de eerste laptops die Max-Q in de praktijk toepast. Zo beschikt de Acer Predator Triton 700 beschikt over de krachtige en overklokbare Nvidia GeForce GTX 1080 GPU en een Intel Core processor van de zevende generatie. En dit in een aluminium behuizing van amper 18,9mm dik.

Zo’n sterke grafische kracht in een dunne laptop, dat vraagt om een goede koeling. Acer gebruik daarom metalen AeroBlade 3D ventilatoren, die de luchtstroom met 35% vergroten en toch minder ruimte in beslag nemen binnenin het apparaat.

De laptop is de eerste uit een nieuwe reeks van ultradunne Predator Triton gamenotebooks. De 700 heeft een zwarte behuizing met een minimalistisch design, rechte contouren en scherpe voorhoeken. Een grote plaat van Corning Gorilla Glass bovenop het toetsenbord fungeert als Precision Touchpad en geeft een kijkje in het koelsysteem van de Predator Triton 700, met de AeroBlade 3D ventilator en vijf warmtebuizen.

Het toetsenbord is van het mechanische type en voorzien van RGB-gekleurde toetsen die je individueel kan instellen. Het Full HD IPS-scherm is 15,6-inch groot en er is ook ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid.

Andere specs van de laptop zijn een Thunderbolt 3-poort met dubbele 4K video output (voor het aansluiten van externe monitoren), twee USB 3.0-poorten, een USB 2.0-poort, een HDMI 2.0-poort, een DisplayPort connector en een Gigabit Ethernet poort.

Dit speeltje is echter niet goedkoop: de Predator Triton 700 is vanaf augustus verkrijgbaar in de Benelux voor 3499 euro.

Reageer