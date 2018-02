De Panasonic DP-UB9000 is door zijn features een rechtstreekse concurrent voor de spelers van Oppo.

Bij de DP-UB9000, die pas tegen het einde van 2018 zal gelanceerd worden, worden beeld en geluid volledig afzonderlijk behandeld zodat interferentie onmogelijk is. Zo zijn er aparte HDMI-uitgangen voor elk.

Op geluidsvlak zijn er analoge uitgangen voor 7.1-geluid, een XLR gebalanceerde uitgang voor de puristen en een kwaliteitsvolle DAC, waarvan merk en naam voorlopig nog onbekend is. Certificatie voor THX zit in de pijplijn. De speler is verder stevig gebouwd en houdt met een gewicht van 7,5 kg vibraties binnen de perken.

Andere uitgangen zijn een USB 3.0-poort, een optische digitale audiouitgang en een coaxiale digitale audiouitgang.

De DP-UB9000 is, na de UB800, het tweede model dat overweg kan met zowel HDR10+ als Dolby Vision. Hoewel Panasonic zich met zijn televisies achter de open HDR10+ standaard heeft geschaard, kiest het voor deze Blu-ray speler wel bewust voor Dolby Vision. De keuze is niet onlogisch: zo kan de high-end speler ook gekocht worden door gebruikers die een tv met Dolby Vision van een merk als LG of Sony in huis hebben.

De HCX-processor (Hollywood Cinema Experience) verzekert een juiste weergave van de kleuren en het juist opschalen van Full HD-beelden via de 4K Direct Chroma Up-functie. Er zijn ook verschillende HDR-beeldinstellingen mogelijk zodat de speler ook afgestemd is op afspelen in kamers met fel omgevingslicht of daglicht.

Alle belangrijke streamingdiensten zijn van de partij: Netflix, Amazon Prime Video en YouTube).

De nieuwe speler, die verkrijgbaar is vanaf september 2018, zal niet goedkoop zijn. De richtprijs die de ronde doet is 1000 euro.