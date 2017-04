Nieuwe Xbox ‘Scorpio’ met 4K, HDR en Ultra HD Blu-ray

De volgende spelconsole van Xbox is volledig afgestemd op 4K gaming en zal volgens Microsoft zo’n 40% krachtiger zijn dan de PS4 Pro.

Microsoft liet de finale specificaties weten via Digital Foundry. Eind vorig jaar, bij de lancering van de Xbox One S, had Microsoft zich al laten ontvallen dat het werkte aan een nieuwe generatie spelconsoles, onder de codenaam Scorpio.

Spelletjes zullen in de volledig 4K Ultra HD-resolutie aan 60 frames per seconde kunnen worden gespeeld, met ondersteuning van HDR (High Dynamic Range). Standaard zal er ook een Ultra HD Blu-ray drive worden ingebouwd.

De nieuwe console biedt een grafische prestatie van 6 teraflops. Of beter uitgedrukt: de nieuwe Xbox is 40% krachtiger dan de PS4 Pro en 330% sterker dan de Xbox One S. Onder de motorkap schuilt 12GB RAM-geheugen, een harde schijf van 1 TB en HDMI 2.0-aansluiting. De voeding is nog steeds ingebouwd, net zoals bij de Xbox One S.

Verder is er ondersteuning voor de nieuwe generatie surroundformaten als Dolby Atmos en DTS:X. De console zou ook klaar zijn voor virtual en augmented reality (VR en AR).

De Scorpio is compatibel met elke game voor de Xbox One S, en zal die zelfs grafisch verbeteren, zo zegt Microsoft.

In juni zal de nieuwe Xbox officieel worden voorgesteld op de E3 spelletjesbeurs.

