De OLED tv van Bang & Olufsen, de Eclipse, is voortaan ook te verkrijgen in een versie met handgemaakte luidsprekercover in eik.

De BeoVision Eclipse Wood Edition is ontworpen door de bekroonde designer Torsten Valeur van David Lewis Designers. Het is niet de eerste maal dat hout een prominente rol speelt in het design van B&O-producten. Al sinds 1925 maakt (eiken)hout integraal deel uit van de producten, zegt Kresten Bjørn Krab-Bjerre.

Ook de eikenhouten elementen in de luidsprekers BeoLab 18 en BeoLab 50 passen wonderwel bij deze tv. De luidsprekers zelf kunnen worden aangesloten op de BeoVision Eclipse via de surround sound-decoder van de tv.

De nieuwe BeoVision Eclipse Wood Edition en de afzonderlijke luidspreker cover zijn vanaf april 2018 verkrijgbaar in de Bang & Olufsen-winkels. De 55-inch versie kost 9095 euro; de 65-inch tv 12795 euro.

De eiken luidspreker cover is ook afzonderlijk te koop voor 995 euro.