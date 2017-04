Nieuwe update voor robotstofzuigers van iRobot toont schoonmaakprestaties in app

De nieuwe Clean Map rapporten in de iRobot Home-app tonen op een plattegrond welke delen van de woning het meest vuil waren.

De nieuwe functie in de app is beschikbaar voor de Roomba 900-serie robotstofzuigers. Die combineren doelgerichte navigatie met visuele lokalisatie, en maken een virtuele plattegrond van de woning tijdens het stofzuigen.

De laatste 30 schoonmaaksessies blijven bewaard in het geheugen. Via de Clean Map rapporten zie je welke oppervlakte de robotstofzuiger heeft schoongemaakt, en hoelang een Roomba 900-robotstofzuiger bezig is geweest. Je komt bovendien te weten op welke plekken er veel stof en vuil was, en waar de stofzuiger extra zijn best moest doen.

Nieuw is dat je via een melding op je smartphone ook wordt ingelicht over de tijd die de robotstofzuiger nog nodig heeft om de woning te reinigen.

In de Verenigde Staten is het zelfs mogelijk met stembediening via Amazon Alexa een schoonmaaksessie te starten of te stoppen.

De nieuwe iRobot Home-update is sinds eind maart te downloaden voor iOS en Android.

Klik hier om producten in te laden

Reageer