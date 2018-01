Samen met de nieuwe receiver STR-DH790 vormt de UHD Blu-ray speler de perfecte basis om in het 4K HDR verhaal te stappen.

De UBP-X700 Ultra HD Blu-ray speler plaatst zich net onder de al bestaande en voortreffelijke UBP-X800 speler. Ditmaal is er wel ondersteuning voor Dolby Vision voorzien. Al is het nog even wachten tot de zomer van 2018 voor een firmware-update. Tot dan zal je het moeten stellen met HDR10 content.

De UBP-X700 is uitgerust met Wi-Fi en biedt toegang tot 4K-streamingdiensten en content zoals Netflix, Amazon Prime Video en YouTube. Deze Blu-ray Player ondersteunt daarnaast diverse video- en muziekformaten, zoals MP4, DSD en FLAC. De twee HDMI-uitgangen blijven aanwezig.

De receiver STR-DH790 vormt een mooie aanvulling voor de vorig jaar gelanceerde STR-DN1080 Dolby Atmos receiver. Op de receiver kan een 7.2-configuratie worden aangesloten en er is ondersteuning voor de surroundformaten Dolby Atmos en DTS:X, in een 5.1.2-opstelling. Ook is de receiver compatibel met Dolby Vision.

Het maximale vermogen is met 145W per kanaal iets lager dan de STR-DN1080 (165W) en op het eerste gezicht wordt hi-res audio niet weergegeven. Het design is ook iets compacter met een hoogte van slechts 13,3 cm.

De receiver is in een handomdraai geïnstalleerd dankzij het geautomatiseerde Advanced D.C.A.C (Digital Cinema Auto Calibration) systeem. Via een microfoon test het Advanced D.C.A.C systeem een reeks tonen om de juiste speakerinstellingen te bepalen. Hiermee wordt automatisch de locatie van de luidsprekers en afgesteld op de akoestische eigenschappen van de kamer.

De UBP-X700 is meteen beschikbaar voor € 270; de STR-DH790 volgt in mei 2018 voor € 450.