Nieuwe tracker en hoofdband voor HTC Vive

HTC Vive, het Virtual Reality (VR) platform van HTC, breidt zijn ecosysteem uit met de Vive tracker en een luxe hoofdband.

Met de Vive Tracker kunnen ontwikkelaars echte objecten in de VR-wereld binnenhalen en zo nog meer uitdagende ervaringen aanbieden. Volgens Joe Ludwig van Valve was het volgen van een object naast de Vive niet zo evident. Met de nieuwe tracker wordt dat voor ontwikkelaars een stuk eenvoudiger.

Op de beursstand van HTC Vive op het Mobile World Congress konden we al even aan de slag met het game Island 359 van ontwikkelaar CloudGate Studio. In dit spel moet je dinosaurussen al schietend uitschakelen. Verschillende Vive Trackers volgen jouw bewegingen. Zo kan je bijvoorbeeld ook met de voeten slagen uitdelen.

De nieuwe Vive Deluxe Audio Strap moet het VR-gebeuren dan weer een stuk comfortabeler maken. Nu is het nog een gans karwei om de VR-spullen op je hoofd te plaatsen, en bij lange sessies is de hoofdband niet altijd even aangenaam om dragen. De nieuwe hoofdband zit makkelijker, en kan snel op het hoofd geplaatst worden als je eens wil wisselen van speler.

De Vive Tracker zal vanaf 27 maart beschikbaar zijn voor developers, en later op het jaar voor de eindgebruiker. De Vive Deluxe Audio Strap gaat in de verkoop op 2 mei. Alle nieuwe Vive-verkopen zullen standaard de nieuwe Audio Strap krijgen. Beide producten zullen 120 euro gaan kosten.

