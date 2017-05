Nieuwe Microsoft Surface Pro: grotere batterij en stuk stiller dan voorganger

De nieuwste Surface Pro werd vandaag onthuld op een event in Shanghai. Naast de stevige upgrade van de batterij trekt vooral de nieuwe Surface Pen alle aandacht. Die moet schrijven op het scherm sneller maken.

De Surface Pen kan op 4096 manieren de druk die je uitoefent met de pen meten, zodat je natuurlijker en vlotter gaat schrijven op het PixelSense scherm van 12,3-inch. De Surface Pen moet voortaan wel afzonderlijk erbij gekocht worden.

In vergelijking met de bestaande Surface Pro 4 is het nieuwe model lichter (768 tot 784 gram) en is de grotere batterij nu goed voor een autonomie van 13,5 uur. Dat is de helft beter dan het vorige model, en dus een stevige vooruitgang.

Een nieuw scharnier moet de tablet makkelijk bruikbaar maken in Studio modus, waarbij het scherm vlak op tafel ligt. Het toetsenbord met suède bekleding zagen we enkele weken terug al voor de eerste maal verschijnen op de nieuwe Surface Laptop.

De Surface Pro maakt gebruik van de nieuwste Intel Kaby Lake-processoren. Er kan gekozen worden uit Intel m3-, i5- en i7-chips. Modellen met de eerste twee processoren hebben geen afzonderlijke ventilator aan boord, en doen dus stiller hun werk.

Vanaf 15 juni moet de vernieuwde Microsoft Surface Pro in de winkels gaan liggen. Het prijskaartje is niet min. Het goedkoopste model kost 949 euro. De duurste uitvoering loopt al snel op tot meer dan 3000 euro.

Reageer