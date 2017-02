Nieuwe Kodi 17.0 update maakt mediaspeler nog beter

Wie met home cinema bezig is zal ongetwijfeld Kodi kennen. De open-source mediaspeler ziet er na een nieuwe update naar Kodi 17.0 heel wat gestroomlijnder uit.

Kodi, dat voorheen onder de naam XBMC actief was, is nu heel wat toegankelijker en eenvoudiger in het gebruik geworden. Zo onderging de visuele interface van Kodi 17.0, codenaam Krypton, heel wat wijzigingen.

Kodi is op heel wat apparatuur te installeren, van tablets tot mini-pc’s en mediaspelers zoals de Shield van Nvidia of zelfs de Raspberry Pi. Omdat de visuele ervaring voor elk toestel anders is, besloten de developers van Kodi verschillende interfaces of skins standaard te voorzien.

Voortaan is er de keuze uit drie verschillende stijlen. De belangrijkste blijft Estuary voor op mediaspelers of (home theater) pc’s en mac’s. Wie Kodi gaat gebruiken met een touchscreen kiest best voor de Estouchy skin. Voor wie liever aan de slag gaat met toetsenbord en muis, is er de Chorus2 skin.

Nieuw in Kodi 17.0 voor Android is ondersteuning voor passthrough van surroundgeluidsformaten zoals DTS-HD, DTS:X, Dolby TrueHD en Dolby Atmos. Wie Kodi in combinatie met Android gebruikt, moet wel rekening houden dat Kodi 17.0 slechts vanaf Android 5.0 (Lollipop) mogelijk is. Oudere versies worden niet langer ondersteund.

Voor de eerste maal is de app ook beschikbaar voor Windows 10 in de Windows Store.

