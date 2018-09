Het lijkt wel alsof Netflix heel wat uitstekend materiaal achter de hand heeft gehouden voor oktober, na de ietwat ontgoochelde zomer. Een lijstje van de belangrijkste nieuwe series en films, gesorteerd op releasedatum.

2 oktober 2018: Better Caul Saul (seizoen 4)

Deze maand mogen we wekelijks nieuwe afleveringen verwachten van deze uitstekende reeks.

3 oktober 2018: Operation Finale (film)

Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, namelijk de missie om de ontsnapte oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, de architect achter de Holocaust, te grijpen. Met bekende acteurs als ben Kingsley en Oscar Isaac zijn de verwachtingen hooggespannen.

5 oktober 2018: Elite (seizoen 1)

Drie arbeiderskinderen krijgen een beurs toegewezen voor de meest exclusieve middelbare school van Spanje. Ze zien het als de kans van hun leven, maar als een van hun klasgenoten dood wordt aangetroffen, staan ze allemaal onder verdenking. Welkom op Las Encinas.

10 oktober: 22 July (film)

In 22 JULY vertelt de voor een Oscar genomineerde filmmaker Paul Greengrass (Captain Philips, United 93) het waargebeurde verhaal over de nasleep van de dodelijkste terroristische aanslag in Noorwegen. Op 22 juli 2011 bracht een rechtsextremist in Oslo een autobom tot ontploffing en opende vuur op een zomerkamp voor tieners. 77 mensen kwamen om het leven. 22 JULY volgt de fysieke en emotionele reis van iemand die de aanslag overleefde om te laten zien hoe het land herstel en verzoening zocht.

12 oktober: The Haunting of Hill House (seizoen 1)

The Haunting of Hill House is een moderne interpretatie van het iconische boek over vijf broers en zussen die opgroeiden in het meest beruchte spookhuis van Amerika. Volgens de eerste reviews is dit het beste werk tot op heden van regisseur Mike Flanagan. Ideaal dus voor de Halloween-periode.

12 oktober 2018: Apostle (film)

De belofte van het goddelijke is niet meer dan een illusie, in de film Apostle van regisseur Gareth Evans, die we kennen van The Raid-franchise. Op het eiland Utopia heeft een religieuze cult het voor het zeggen. Thomas Richardson (gespeeld door Dan Stevens) probeert zijn zus te bevrijden uit de handen van deze cult.

19 oktober 2018: Marvel’s Daredevil (seizoen 3)

Daredevil is misschien wel de meest interessante serie uit het nest van Marvel die Netflix produceert. In het derde seizoen lijkt Matt Murdock te beseffen dat al het kwaad uit Hell’s Kitchen telkens weer weet terug te komen. Tijd dus om definitief Daredevil te worden?