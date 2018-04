Het Deense Dali lanceert een nieuwe subwoofer die zo waarheidsgetrouw mogelijk het inputsignaal probeert te benaderen.

De actieve subwoofer is opgebouwd rond een 8-inch neerwaarts gerichte woofer en een 170W (RMS) Klasse D-versterker. De conus werd vervaardigd uit papierpulp van hoge kwaliteit waardoor die extra stijf is maar tegelijkertijd licht en agiel blijft.

De versterker kan trouwens ook korte piekvermogens van 220W aan, wat zeker kan helpen bij bepaalde fragmenten in films en muziek.

De subwoofer heeft regelingen voor het volume, de overnamefrequentie en een faseschakelaar, evenals een LFE-ingang en een lijningang. In stand-by verbruikt de subwoofer amper 0,4 watt.

De SUB C-8 D (399 euro) is verkrijgbaar in een zwarte en witte afwerking, zodat de sub kan gecombineerd worden met de meeste luidsprekers en kamers. De subwoofer is ook compact genoeg (33,5 x 29,5 x 3 cm) zodat hij in een hoek of tegen de wand kan geplaatst worden (wat Dali trouwens aanbeveelt).

