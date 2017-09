Nieuwe Apple TV 4K zegt veel over Hollywood-ambities Apple

Het grote nieuws is dat 4K-films in de iTunes Store evenveel zullen kosten als de HD-versie. En wie al een bibliotheek in HD heeft opgebouwd kan die gratis laten overzetten naar 4K met HDR.

En dat lijkt ons een belangrijke stap in de doorbraak van 4K en HDR. Kijk maar eens rond in de winkelrekken of line naar Ultra HD Blu-ray speelfilms. Die kosten een pak meer dan een gewone Blu-ray of DVD.

Er was de voorbije dagen al heel wat uitgelekt over de nieuwste Apple TV en die geruchten werden dus waarheid. De nieuwe Apple TV 4K is dus geschikt om Ultra HD 4K speelfilms en televisiereeksen af te spelen met ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR).

Hiermee nestelt het zich eindelijk tussen een eindeloos rijtje aan 4K-mediaspelers zoals Google’s Chromecast en de Nvidia Shield TV. Als HDR-standaarden ondersteunt Apple HDR10 en Dolby Vision.

De Apple TV 4K moet de ideale metgezel vormen voor de steeds groter wordende verzameling 4K HDR-films in iTunes. Die 4K-films zullen dus evenveel gaan kosten als de HD-versies. En wie al films in zijn iTunes-bibliotheek heeft staan, zal die kosteloos kunnen overzetten naar 4K, van zodra die films uiteraard beschikbaar zijn.

Upscaling naar 4K en apps voor Netflix en Amazon Prime

In afwachting kan de ingebouwde videoscaler al HD-materiaal omzetten naar 4K. Bovendien komen de apps van Netflix en Amazon Prime met 4K HDR-ondersteuning er later dit jaar aan.

Volgens geruchten heeft Apple ook een miljard dollar opzij gezet voor eigen film- of tv-producties. Als dat klopt zal deze content ongetwijfeld zijn weg vinden naar de iTunes Store of een eigen app.

Afstandsbediening en AirPlay 2

De Apple TV krijgt ook een licht vernieuwde afstandsbediening mee, met een nieuwe witte cirkel om de menuknop. Later dit jaar zal de Apple TV ook AirPlay 2 ondersteunen. Dat betekent dat Apple TV meerdere luidsprekers die compatibel met AirPlay 2 zijn kan bedienen.

A10X Fusion

De Apple TV 4K maakt gebruik van dezelfde processor die Apple in de iPad Pro stak, de A10X Fusion. Hierdoor heeft die dubbel zoveel rekenkracht dan de spelconsoles van de vorige generatie PS3 of Xbox 360.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De Apple TV 4K is verkrijgbaar vanaf € 199 voor 32 GB of € 219 voor 64 GB. De vorige Apple TV van de vierde generatie blijft te koop, aan € 159. Voorbestellen kan vanaf 15 september, en uitleveren begint vanaf vrijdag 22 september.

Specs

De verschillen met de huidige Apple TV staan in het vetjes.

Hoogte: 35 mm

Breedte: 98 mm

Diepte: 98 mm

Gewicht: 425 g

Bluetooth 5.0

HDMI 2.0a

802.11ac wifi met MIMO; gelijktijdige dual band (2,4 GHz en 5 GHz)

Gigabit Ethernet

Ethernet IR-ontvanger

Geluidsondersteuning: AC‑3 (Dolby Digital 5.1) en E‑AC‑3 (Dolby Digital Plus 7.1), GEEN Dolby Atmos

