In september kijken we vooral uit naar de mini-reeks Maniac en de film Hold the Dark.

7 september: Atypical (seizoen 2)

Het eerste seizoen rond een autistische jongen was onverwacht goed, met grappige en treurige momenten die elkaar afwisselen. Zal de disfunctionele familie terug recht kunnen kruipen?

7 september: Marvel’s Iron Fist (seizoen 2)

Wie de avonturen van Marvel’s The Defenders volgt, zal uitkijken naar dit tweede seizoen van het Iron Fist-karakter. En dit ondanks de stevige kritiek die de eerste reeks kreeg van critici. Ditmaal beter?

14 september: American Vandal (seizoen 2)

Het eerste seizoen draait rond een middelbare school die wordt opgeschrikt door vandalisme. De verdachte zegt onschuldig te zijn en vindt een bondgenoot in een filmmaker. De reeks is gefilmd in ware mockumentary-stijl en bulkt van de satire. Kan het tweede seizoen even origineel blijven?

21 september: Maniac (mini-serie)

Deze gloednieuwe mini-serie is afkomstig van de makers van True Detective. Jonah Hill en Emma Stone spelen twee deelnemers aan een medische studie die – hoe raad je het ook – fout gaat.

28 september: Hold the Dark (film)

Filmliefhebbers kennen regisseur Jeremy Saulnier misschien wel van pareltjes als Blue Ruin en Green Room. In deze film wordt een schrijver (Jeffrey Wright uit Westworld) opgeroepen om in Alaska een jongen terug te vinden die door wolven werd meegenomen. Hij raakt al snel zelf verwikkeld in een breder mysterie.