In mei starten nieuwe reeksen The Rain en Safe, en mogen we ook enkele interessante films verwachten.

4 mei: The Rain (seizoen 1)

Deze Scandinavische serie speelt zich af in Denemarken, nadat bijna de hele wereldbevolking werd uitgeroeid door een virus, dat – je raadt het al – verspreid wordt via de regen. Een broer en zus proberen te overleven in deze dystopische maatschappij.

Rain is de eerste Netflix Original uit Denemarken, en met alle goede series die uit Scandinavië komen, zijn de verwachtingen hooggespannen.

4 mei: End Game (documentaire)

Wie in de zorg werkt, krijgt vaak te maken met moeilijke situaties. Roy Epstein en Jeffrey Friedman maakten een indrukwekkende documentaire tussen patiënt en verzorger.

4 mei 2018: Anon (film)

Sal Frieland (Clive Owen) is een detective in een wereld zonder privacy of anonimiteit, waar het leven van iedereen transparant en traceerbaar is, en wordt opgenomen door de overheid. Een wereld waar misdaad als het ware ophoudt te bestaan.

Tijdens een moordonderzoek stuit Frieland op een jonge vrouw die enkel bekend staat als de “Girl” (Amanda Seyfried). Ze heeft geen identiteit, geen voorgeschiedenis, en is onzichtbaar voor de politieagenten. Sal realiseert zich dat dit misschien niet het einde maar het begin van de misdaad is.

Deze film werd geschreven en geregisseerd door Andrew Niccol, vooral bekend omwille van het uitstekende Gattaca. In de film wisselen traditionele shots af met augmented reality en POV-shots.

10 mei 2018: Safe (seizoen 1)

Deze nieuwe serie zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Na de dood van zijn vrouw moet plastisch chirurg Tom (Michael C. Hall, bekend van Dexter) alleen instaan voor de opvoeding van zijn twee dochters.

Wanneer de oudste dochter verdwijnt, komen er allerlei donkere geheimen van vrienden en buren boven water. Samen met Amanda Abbington (Sherlock) gaat hij naar haar op zoek. De trailer belooft alvast een duistere, grimmige sfeer.

18 mei: Cargo (film)

Deze film met Martin Freeman oogt veelbelovend. Op het eerste zicht is het plot niet veel bijzonders. Een vader gaat in landelijk Australië op zoek naar een veilige plek voor zijn dochter, wanneer er een virus is uitgebroken dat alle mensen verandert in zombies. De vader (Morgan Freeman) is reeds geïnfecteerd en heeft nog 48 uur over om te slagen in zijn opdracht.