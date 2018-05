Vanaf vrijdag 4 mei is de eerste Mexicaanse Prime Original serie, Diablo Guardian, te zien via Amazon Prime Video. Ook beschikbaar vanaf 18 mei is het tweede seizoen van de Duitse Original serie You Are Wanted.

4 mei: Diablo Guardián (Seizoen 1)

Op 4 mei introduceert Prime Video de allereerste Mexicaanse Prime Original serie Diablo Guardián, gebaseerd op de bekroonde roman van Xavier Velasco. Diablo Guardián vertelt het verhaal van Violetta (Paulina Gaitan), een jonge vrouw die haar geboorteland ontvlucht om opnieuw te beginnen in New York City. In plaats van de droom die ze zich had voorgesteld, komt Violetta de harde werkelijkheid tegen wanneer haar geld opraakt en ze in handen van de doortrapte Nefastófeles (Andrés Almeida) terecht komt.

18 mei: You Are Wanted (Seizoen 2)

Op 18 mei keert de recordbrekende Duitse Original serie You Are Wanted terug voor een tweede seizoen. Zowel de veiligheidsdiensten als internationale criminelen zitten Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) achterna, een jonge hotelmanager en vader die op brute wijze uit zijn dagelijkse leven wordt getrokken als hij in bezit komt van een gigantisch dataverzamelingsprogramma. Lukas is op de vlucht en maakt zich op om het lot weer in eigen handen te nemen.

18 mei: Association of Volleyball Professionals: Pro Beach Volleyball Tour’s Austin Open

Van 18 tot 20 mei biedt Prime Video live en on-demand uitzendingen aan van de Association of Volleyball (AVP) Professionals Pro Beach Volleyball Tour’s Austin Open. Prime leden hebben on-demand toegang tot gespeelde wedstrijden, inclusief alle finales, highlights en additionele content.