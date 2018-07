Deze maand kijken we vooral uit naar de Indische Netflix Original Sacred Games en de film How it Ends.

6 juli: Sacred Games (Seizoen 1)

Sacred Games is een nieuwe serie gebaseerd op de gelijknamige roman van Vikram Chandra. Sacred Games is een verhaal van verraad, glamour en gruwel dat zich afspeelt in het alsmaar veranderende Mumbai. Alles draait rond een geheime agent die actief is in deze stad.

13 juli 2018: How it Ends (film)

Deze actiefilm, een Netflix Original, speelt zich af in de nasleep van een apocalyptische ramp. Tegen deze achtergrond probeert Will, samen met zijn schoonvader, terug te keren naar huis, waar zijn zwangere vrouw Samantha op hem wacht. Onder meer acteur Forest Whitaker is van de partij.

13 juli 2018: Suits (seizoen 6)

Op het einde van seizoen 5 zien we Mike de gevangenis ingaan. Hoe houden de andere advocaten de boel recht?

27 juli: Orange is the New Black (Seizoen 6)

Ondertussen zijn we bij het zesde, en voorlopig voorlaatste seizoen aanbeland van deze Netflix Original. We nemen ditmaal afscheid van de Litchfield-gevangenis: de gedetineerden verkassen naar een nieuwe instelling. In het vijfde seizoen stond immers de opstand van de inmates van Litchfield centraal.

27 juli 2017: The Bleeding Edge (docu)

Je zult zeker twee maal nadenken voordat je een medische procedure ondergaat, vooral na de documentaire van Kirby Dick over de gevaren van zogenaamde ‘innovatieve’ medische apparaten. De docu behandelt de onnodige pijn en het lijden van patiënten veroorzaakt door complicaties van apparaten en procedures die weinig of geen testen hebben gekregen.