Netgear maakt Arlo-camera kindvriendelijker

De Arlo is een beveiligingscamera die je ook kan gebruiken om een oogje in het zeil te houden in de kinderkamer. Net voor die toepassing komt Netgear met een speelse uitbreiding.

De kinderkamer staat doorgaans vol kleurrijke speeltjes en knuffels, en dan valt een beveiligingscamera snel op. Om zijn Arlo beter integreerbaar te maken in de slaapkamer van jouw zoon of dochter, lanceert Netgear nu enkele opzetstukjes voor de camera. Zo kan je een konijn-, kat- of dalmatiërkostuum kiezen. Per outfit betaal je in de VS zo’n 20 dollar.

Aan de functionaliteit van de camera verandert er niets: als ouder krijg je een notificatie als de baby beweegt of geluid maakt en via de Arlo-app kan je ook livebeelden bekijken of eerder opgenomen beelden afspelen.

