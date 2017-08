Na de dood van Pablo Escobar ligt de focus in het derde seizoen van Narcos op het Cali-kartel. De tien afleveringen zijn beschikbaar op 1 september.

In de eerste uitgebreide trailer van het derde seizoen zien we dat de strijd tegen cocaïne steeds heviger wordt. Agent Javier Pena is terug van de partij; hij leidt de jacht van de DEA op het Cali kartel. Leider van het Cali kartel is Gilberto Rodriguez Orejuela (Damian Alcazar).

