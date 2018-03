In maart mogen we uitkijken naar het tweede seizoen van Jessica Jones maar ook heel wat nieuwe films zoals The Outsider en Annihilation.

8 maart: Jessica Jones (seizoen 2)

Jessica probeert na de gebeurtenissen van het eerste seizoen de draad opnieuw op te pakken. Ook Kilgrave is opnieuw van de partij. Elke aflevering in seizoen 2 is trouwens geregisseerd door een vrouw.

9 maart: The Outsider (film)

Een Amerikaans soldaat (Jared Leto) die in de nadagen van Wereldoorlog 2 gevangen genomen is, komt na zijn bevrijding terecht in de wereld van de Yakuza, de Japanse maffia.

12 maart: Annihilation (film)

Annihilation is een film geschreven en geregisseerd door Alex Garland, bekend van Ex Machina. De sci-fi-thriller Annihilation is gebaseerd op het boek van schrijver Jeff Vandermeer.

23 maart: The Mechanism (seizoen 1)

De makers van Narcos halen ditmaal hun inspiratie bij het grootste corruptieschandaal in Brazilië. Een groep onderzoekers naar witwaspraktijken komt op het spoor van een groter schandaal waar ook bekende grote koppen bij zijn betrokken.

23 maart: Roxanne, Roxanne (film)

Deze biopic die vorig jaar debuteerde op het Sundance filmfestival vertelt het verhaal van Roxanne Shanté, één van de meest gevreesde “battle rappers” in de jaren tachtig in Queens, New York.

30 maart: A Series of Unfortunate Events (seizoen 2)

Het tweede seizoen van A Series of Unfortunate Events behandelt boekdelen 5 tot en met 9.